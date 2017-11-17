Все школы в греческой Аттике закрыты из-за непогоды

Губернатор Аттики Рена Дуру распорядилась закрыть в пятницу все школы столичного региона Греции из-за непогоды. Решение губернатора опубликовано вечером в пятницу.

В Греции всю неделю идут проливные дожди, ставшие причиной наводнений. В Аттике 15 ноября жертвами непогоды стали 16 человек.

"Из-за экстремальных погодных явлений и ради безопасности учащихся региональный губернатор Аттики после консультации с министерством образования решила, что завтра все школы Аттики будут закрыты", — говорится в сообщении,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Отменяются уроки в школах начального и среднего образования. В Пирее будут закрыты и детские сады.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур — на зданиях приспущены государственные флаги, отменены общественные мероприятия.