16-18 ноября министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра, по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, находится в Армении с официальным визитом.

Сегодня, 17-го ноября, министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра посетил Мемориал в Цицернакаберде, где воздал дань уважения памяти жертв Геноцида армян. В свою бытность сенатором, еще в 2015 году Алоизио Нунес Феррейра инициировал признание Геноцида армян со стороны Бразилии.

Как передает «Арменпресс» , его ссопровождали вице-мэр Еревана Давид Оганян и ВРИО директора Музея-института Геноцида армян Геворг Варданян.