СМИ: потенциальная коалиция в ФРГ не договорилась по вопросу миграции
Немецкие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" после 15 часов предварительных, так называемых зондирующих, переговоров о правящей коалиции приняли решение отложить консультации до 12:00 (14:00 мск) пятницы. Как сообщило в пятницу утром агентство DPA со ссылкой на собственные источники, партии зашли в тупик по вопросу ограничения миграции.
Кроме того, по данным агентства, разногласия сохраняются по таким темам, как защита климата и финансовая политика,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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