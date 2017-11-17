СМИ: потенциальная коалиция в ФРГ не договорилась по вопросу миграции

Немецкие Христианско-демократический союз (ХДС), Христианско-социальный союз (ХСС), Свободная демократическая партия (СвДП) и "зеленые" после 15 часов предварительных, так называемых зондирующих, переговоров о правящей коалиции приняли решение отложить консультации до 12:00 (14:00 мск) пятницы. Как сообщило в пятницу утром агентство DPA со ссылкой на собственные источники, партии зашли в тупик по вопросу ограничения миграции.

Кроме того, по данным агентства, разногласия сохраняются по таким темам, как защита климата и финансовая политика,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.