Депутаты НС Армении обсудили законопроект о введение уголовной ответственности по отношению к лицам, препятствующим выполнению профессиональных обязанностей врачей

Депутаты Национального Собрания Армении 17 ноября обсудили проект закона о внесении дополнений в Уголовный кодекс Армении, согласно которому предусматривается введение уголовной ответственности по отношению к лицам, препятствующим выполнению своих профессиональных обязанностей медработниками. Представляя законопроект, основной докладчик, депутат от правящей Республиканской партии Армении Карен Авагян пояснил, что целью поправок является не ужесточение мер наказания, а закрепление выраженной позиции по отношению к представителям сферы здравоохранения.

Как сказал основной докладчик, депутат от правящей Республиканской партии Армении Карен Авагян, по действующему законодательству установлена ответственность медработников по отдельным статьям в случае, если по их вине при выполнении профессиональных обязанностей пострадали больные. В этом случае, если есть понятие ответственности, то должно быть и понятия права. «Мы инициировали данный законопроект, чтобы предотвратить препятствование выполнению своих обязанностей медработниками применением насилия. Этот законопроект одобрен почти всеми врачами. Эта многолетняя проблема требовала решения. Это не наказующий, а профилактический законопроект»,- сказал основной докладчик, депутат от правящей Республиканской партии Армении Карен Авагян.