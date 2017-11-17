Грабители вынесли из дома теннисистки Винус Уильямс ценности на $400 тысяч

Грабители похитили из дома американской теннисистки Винус Уильямс деньги и драгоценности на сумму $400 тыс. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на полицию Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида, США), где находится дом 37-летней спортсменки.

Отмечается, что кража со взломом произошла в период с 1 по 5 сентября, когда Уильямс выступала на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) в Нью-Йорке, где уступила в полуфинале. Дом теннисистки общей площадью 1 тыс. кв. м находится в престижном и хорошо охраняемом районе Палм-Бич-Гарденс (штат Флорида), примерная стоимость дома составляет $2,3 млн. Полиция не сообщила, что именно было украдено из дома спортсменки, также не сообщается о задержанных по делу,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Винус Уильямс является семикратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, из них пять побед были одержаны на Уимблдоне.



