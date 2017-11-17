Лукашенко подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕврАзЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о ратификации договора о Таможенном кодексе Евразийского экономического союза (ЕврАзЭС). Соответствующий закон размещен в пятницу на национальном правовом интернет-портале республики.

Документ был принят Палатой представителей (нижней палатой) Национального собрания Белоруссии 25 октября и одобрен Советом Республики (верхней палатой) парламента 27 октября,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Таможенный кодекс ЕврАзЭС подписан главами пяти государств - членов союза 11 апреля 2017 года. Предполагается, что документ вступит в силу после получения уведомлений о ратификации договора от всех стран - участниц (Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения). Ожидается, что это произойдет в начале января 2018 года.





