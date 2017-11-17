Айк Мартиросян одержал победу в четвертом туре на молодежном первенстве мира по шахматам

Состоялся четвертый тур на молодежном первенстве мира по шахматам.

В четвертом туре на молодежном первенстве мира по шахматам Айк Мартиросян одержал победу, Мануэль Петросян сыграл вничью, а Тигран Арутюнян проиграл.

Айк Мартиросян, набрав 3,5 очка, отстает от лидеров на пол-очка на молодежном первенстве мира по шахматам.

Как передает «Арменпресс», в женском турнире Сирануш Гукасян сыграла вничью и набрала 2,5 очка.

С 13 по 25 ноября в итальянском городе Тарвизио пройдет чемпионат мира по шахматам до 20 лет (швейцарская система, 11 туров). Об этом сообщает пресс-служба Национального Олимпийского комитета Армении. Армению на турнире представят международные гроссмейстеры Айк Мартиросян, Мануэль Петросян, международный мастер Тигран Арутюнян и женский международный мастер Сирануш Гукасян.