Грузино-российская встреча в расширенном составе пройдет в Швейцарии в конце ноября

Представители Грузии и России в конце ноября проведут встречу в расширенном формате в Швейцарии с участием швейцарской стороны. Об этом Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.



Заявление Абашидзе сделал после очередной, 16-й встречи с заместителем МИД РФ Григорием Карасиным, которая проходила 16 ноября в Праге,передает Арменпресс.



По словам спецпредставителя грузинского премьера, на встрече в расширенном формате стороны обсудят все нюансы заключенного в 2011 году соглашения о таможенном мониторинге грузооборота на границах. Из-за этих несогласованных нюансов пока не удаётся оформить двусторонние контракты со швейцарской компанией, которая должна заниматься мониторингом грузов.



На нынешней встрече в Праге обсуждались обычные для такого формата вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, экономики. Был отмечен рост внешнеторгового оборота между Грузией и Россией, а также увеличение числа российских туристов, посетивших Грузию.



«Примечательно, что до конца текущего года число туристов из России, побывавших в Грузии, превысит один миллион человек», — предсказал Зураб Абашидзе.



Встречи в формате Абашидзе-Карасин проводятся с конца 2012 года по инициативе бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с целью налаживания отношений между Грузией и Россией.