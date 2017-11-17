Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Грузино-российская встреча в расширенном составе пройдет в Швейцарии в конце ноября


Представители Грузии и России в конце ноября проведут встречу в расширенном формате в Швейцарии с участием швейцарской стороны. Об этом Первому каналу Общественного телевидения Грузии заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам взаимоотношений с Россией Зураб Абашидзе.

Заявление Абашидзе сделал после очередной, 16-й встречи с заместителем МИД РФ Григорием Карасиным, которая проходила 16 ноября в Праге,передает Арменпресс.

По словам спецпредставителя грузинского премьера, на встрече в расширенном формате стороны обсудят все нюансы заключенного в 2011 году соглашения о таможенном мониторинге грузооборота на границах. Из-за этих несогласованных нюансов пока не удаётся оформить двусторонние контракты со швейцарской компанией, которая должна заниматься мониторингом грузов.

На нынешней встрече в Праге обсуждались обычные для такого формата вопросы сотрудничества в сферах торговли, транспорта, экономики. Был отмечен рост внешнеторгового оборота между Грузией и Россией, а также увеличение числа российских туристов, посетивших Грузию.

«Примечательно, что до конца текущего года число туристов из России, побывавших в Грузии, превысит один миллион человек», — предсказал Зураб Абашидзе.

Встречи в формате Абашидзе-Карасин проводятся с конца 2012 года по инициативе бывшего премьер-министра Грузии Бидзины Иванишвили с целью налаживания отношений между Грузией и Россией.

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1284 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1185 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1113 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1088 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации