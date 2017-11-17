Время в Ереване: 11:07:36,   17 Ноябрь

Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн


Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о политике Пентагона и его финансировании на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера. Голосование проходило по упрощенной ускоренной процедуре, теперь текст направлен на подпись президенту США.

Согласно законопроекту, министерству обороны разрешается израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения, техники, а также на проведение подготовки украинских военных. Но предусмотрены и ограничения - глава министерства сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1305 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1284 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1185 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1113 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1088 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации