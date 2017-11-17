Конгресс США одобрил военную помощь для Украины на $350 млн

Сенат Конгресса США в четверг одобрил законопроект о политике Пентагона и его финансировании на 2018 год, в который вошли статьи об оказании Украине военной помощи, в том числе летального характера. Голосование проходило по упрощенной ускоренной процедуре, теперь текст направлен на подпись президенту США.

Согласно законопроекту, министерству обороны разрешается израсходовать $350 млн на поставки Киеву оборонительного вооружения, техники, а также на проведение подготовки украинских военных. Но предусмотрены и ограничения - глава министерства сможет воспользоваться только половиной от обозначенной суммы. Вторая часть будет доступна только после того, как он заверит Конгресс в проведении украинскими властями "институциональных реформ" в оборонной сфере,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.