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Знания армянских студентов являются самой надежной гарантией достижений Армении: Послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Международного дня студентов


Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех  по случаю Международного дня студентов. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В поздравительном послании сказано:

«Дорогие студенты, 
От всей души поздравляю вас с Международным днем студентов. Во все времена молодежь считалась залогом прогресса, экономического и научно-технического развития, повышения образовательного и научного потенциала. И вовсе не случайно, что во всем мире к молодежи особое отношение, поскольку образованная молодежь в состоянии не только противостоять серьезным вызовам, но и способнa довести до нового, более высоко уровня достижения человеческой цивилизации.
В нашем случае это более чем важно, поскольку знания, энергия и мировоззрение армянских студентов являются самой надежной гарантией дальнейших достижений Армении, обеспечения нашего особого места в большой семье народов и государств. Наши студенты неоднократно доказывали, что конкурентоспособны на международной арене и тем самым сформировали ту основу, которой обусловлено будущее нашей родины и нашего народа.
Еще раз поздравляю вас по случаю праздника и желаю вам здоровья, успехов в учебе, стремления и возможности использовать полученные знания.

 

ТАРОН МАРГАРЯН
Мэр Еревана».

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