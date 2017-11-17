Знания армянских студентов являются самой надежной гарантией достижений Армении: Послание мэра Еревана Тарона Маргаряна по случаю Международного дня студентов

Мэр Еревана Тарон Маргарян поздравил всех по случаю Международного дня студентов. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана. В поздравительном послании сказано:

«Дорогие студенты,

От всей души поздравляю вас с Международным днем студентов. Во все времена молодежь считалась залогом прогресса, экономического и научно-технического развития, повышения образовательного и научного потенциала. И вовсе не случайно, что во всем мире к молодежи особое отношение, поскольку образованная молодежь в состоянии не только противостоять серьезным вызовам, но и способнa довести до нового, более высоко уровня достижения человеческой цивилизации.

В нашем случае это более чем важно, поскольку знания, энергия и мировоззрение армянских студентов являются самой надежной гарантией дальнейших достижений Армении, обеспечения нашего особого места в большой семье народов и государств. Наши студенты неоднократно доказывали, что конкурентоспособны на международной арене и тем самым сформировали ту основу, которой обусловлено будущее нашей родины и нашего народа.

Еще раз поздравляю вас по случаю праздника и желаю вам здоровья, успехов в учебе, стремления и возможности использовать полученные знания.

ТАРОН МАРГАРЯНМэр Еревана».