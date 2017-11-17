Президент США Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана, впервые введенное в 2012 году, говорится в меморандуме, который распространил Белый дом.

"Я определил, что имеется достаточное количество нефти и нефтепродуктов из стран помимо Ирана, и это позволяет значительно сократить объем нефти и нефтепродуктов, которые приобретаются у Ирана", — говорится в меморандуме, который Трамп направил министрам финансов и энергетики США.

Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных посредников (РФ, США, Великобритания, КНР, Франция, Германия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.