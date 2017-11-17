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Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял директора ереванского офиса ЕАБР Сергея Игнатова


Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян принял директора ереванского офиса ЕАБР (Евразийского банка развития) Сергея Игнатова и менеджера по программной деятельности Александра Ращикова.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении,  приветствуя гостей, Ваан Мартиросян отметил важность уже сформировавшегося сотрудничества и шаги по его развитию.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся углубления и расширения двустороннего сотрудничества.

В частности,  стороны обсудили возможности реализации программ в сферах дорожного строительства, развития и улучшения инфраструктур, а также работ в рамках инвестиционной программы транспортного коридора «Север-Юг».

Министр транспорта, связи и информационных технологий Армении Ваан Мартиросян выразил надежду на то, что Евразийский банк развития примет участие и в иных программах Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении.-

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