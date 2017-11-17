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Акнашен является самым ранним поселением на территории Армянского нагорья: археологи нашли украшения из змеевика и бусы


Проведенные в этом году на территории холма-поселения Акнашен раскопки выявили новые факты о самых ранних производящих хозяйствах в регионе. Об этом в беседе с «Арменпресс»  рассказал начальник экспедиции Акнашена Рубен Бадалян. По его словам, Акнашен является самым ранним оседлым поселением на территории Армянского нагорья.

«Акнашен – то место на территории Армении, где мы фиксируем следы строительства жилищ и керамического ремесла. Эти раскопки значимы тем, что представленная здесь культура является самым ранним оседлым поселением на территории Армянского нагорья и содержит факты о самых ранних производящих хозяйствах в регионе»,- сказал начальник экспедиции Акнашена Рубен Бадалян. По его словам, совместная армяно-французская экспедиция в этом году изучала самые ранние, нижние слои в Акнашене, соответствующие 6-му тысячелетию до н.э.

«В тех слоях раскопок, где мы не обнаружили керамики местного производства, найдены артефакты, характерные для Северной Сирии и Ирака»,- сказал начальник экспедиции Акнашена Рубен Бадалян. По его словам, в этом году во время раскопок археологи нашли украшения из змеевика и бусы, кусочки малахита и азурита, которые, по всей вероятности, использовались как сырье для создания красок.

Археологические раскопки поселения эпохи неолита-энеолита на территории Акнашена в Армавирской области начались в 2004 году. Это самый широко изученный памятник на Кавказе, он находится в низовьях реки Касах, в селе Верин Хатунарх. Раскопки ведет совместная армяно-французская экспедиция.

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