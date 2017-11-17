Госдепартамент предупредил граждан США о повышенной террористической угрозе в Европе

Госдепартамент США предупредил американских граждан о повышенной угрозе совершения террористических атак в странах Европы, особенно в сезон праздников. Как отмечается в распространенном в четверг заявлении внешнеполитического ведомства, предупреждение действует до 31 января 2018 года,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Американским гражданам следует проявлять бдительность во время посещения праздничных фестивалей и других мероприятий", - говорится в документе. "Недавние инциденты во Франции, России, Швеции, Великобритании, Испании и Финляндии, о которых много сообщалось, демонстрируют, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" (террористические группировки, обе запрещены в РФ), а также их пособники, в состоянии планировать и осуществлять теракты в Европе ", - поясняет Госдепартамент.



