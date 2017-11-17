СМИ: Пучдемон в случае экстрадиции сможет выбрать между одиночной и общей камерой

Министерство внутренних дел Испании дало ответ на запрос бельгийской прокуратуры о состоянии тюрем в пиренейском королевстве в преддверии старта слушаний о выдаче экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона. В ответе говорится, что в случае экстрадиции в Испанию и последующего лишения свободы политик сможет выбрать одиночную камеру или же разделить ее со своими соратниками. Об этом в четверг пишет газета La Vanguardia.

По ее данным, об условиях содержания экс-лидера Каталонии говорится в состоящем из 15 страниц документе, который был направлен бельгийской прокуратуре. Содержаться Пучдемон будет в тюрьме "Эстремера", в которой в настоящий момент под стражей находятся другие бывшие члены каталонского правительства,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ожидается, что Пучдемон и четверо бывших членов каталонского правительства начнут давать в пятницу в 14:00 по местному времени (16:00 мск) показания в суде Брюсселя.