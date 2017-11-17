Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир
В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.На заседании 16-го ноября было обсуждено более десятка вопросов, которые пойдут на голосование.
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