Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир

В НС Армении началось заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», зарегистрировались 88 депутатов. В начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

На заседании 16-го ноября было обсуждено более десятка вопросов, которые пойдут на голосование.