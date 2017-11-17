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Трамп считает необходимым сотрудничество с Путиным, заявил Белый дом


Президент США Дональд Трамп считает, что ему нужно работать с российским коллегой Владимиром Путиным по важнейшим вопросам, заявила представитель Белого дома Сара Сандерс.

"Послушайте, президент не будет ходить вокруг да около по вопросу того, что ему нужно работать с этим мировым лидером и он хочет работать с ним над серьезными вызовами, с которыми наша страна сталкивается прямо сейчас", — ответила она в ходе брифинга на вопрос журналиста о том, возможно ли взаимодействие России и США, и действительно ли Трамп верит заверениям Путина, что Россия не вмешивалась в ход предвыборной компании в США.

Сандерс добавила, что пора двигаться дальше, при этом она отметила, что президент верит в наличие неких связей Демократической партией США с российскими политиками,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

По словам представителя Белого дома, Трамп считает, что у Вашингтона есть сферы сотрудничества с Москвой. "В особенности это касается Сирии и КНДР, а также других больших глобальных вопросов", — сказала она. Президент "продолжает искать способы (сотрудничества с Россией), которые помогут Америке", добавила она.

 



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