Европейские индексы выросли - 16-11-17
МОСКВА, 17 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 ноября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.55% и составил 13047.22 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.66% и составил 5336.39 пункта, британский FTSE вырос на 0.19% и составил 7386.94 пункта, российский MICEX вырос на 0.04% и составил 2132.65 пункта, а RTSI вырос на 0.72% и составил 1126.21 пункта.
- 09:03 Европейские индексы выросли - 16-11-17
- 09:02 Американские индексы выросли - 16-11-17
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