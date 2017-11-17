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Предстоящие новости:17.11.2017


Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет в эфире Информационного радио все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

 16-18 ноября министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра, по приглашению министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, находится в Армении с официальным визитом.

Сегодня, 17-го ноября, состоятся переговоры министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном, после чего состоится их совместная пресс-конференция. Министр иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра посетит Мемориал в Цицернакаберде, где воздаст дань уважения памяти жертв Геноцида армян. Министра  иностранных дел Бразилии Алоизио Нунес Феррейра примет президент Армении Серж Саргсян.

ИА «Арменпресс» и армянский филиал Института стран СНГ организуют медиафорум «Освещение интеграционных процессов на территории СНГ и ЕАЭС».

Сегодня, 17-го ноября, состоится презентация рейса Ереван-Москва-Ереван авиакомпании «Тарон-Авиа». 

В НАН Армении состоится церемония подписания соглашения с представителем Астрономической компании Стамбула Синаном Алишем.
при поддержке посольства США в Армении в зале «Арарат» отеля «Армения-Мариотт» состоится ярмарка карьеры и предпринимательства. С речью выступит посол США в Армении Ричард Миллз.

В Ереване находится известный кардиохирург Лео Бокерия. Сегодня, 17-го ноября, известный кардиохирург Лео Бокерия посетит ЕГМУ, где ему будет присвоено звание доктора honoris causa ЕГМУ.

Сегодня, 17-го ноября, состоится пресс-конференция, посвященная концерту солиста группы «Capital Cities» Себу и Дживана Гаспаряна младшего.
Подробности вы можете узнать на сайте armenpress.am и услышать в эфире информационного радио. Следите за нами в Twitter и Facebook.

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