На проходящем в Ереване медиафоруме будут обсуждены особенности освещения интеграционных процессов

Проблемы освещения интеграционных процессов в регионе, перспективы интеграции и вызовы современности стали основной темой обсуждений на проходящем в Ереване медиафоруме «Освещение интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС».

Как передает «Арменпресс», в стартовавшем 17-го ноября медиафоруме принимают участие ведущие медиаэксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума - информационное агентство «Арменпресс», армянский филиал Института стран СНГ.

«Любой интеграционный процесс направлен на преодоление социально-экономических и политических вызовов и соответствует концепциям внешней политики стран. Он направлен на осуществление таких реформ, которые имеют синергический эффект. Конференция дает возможность обсудить различные восприятия двух интеграционных процессов»,- сказал руководитель армянского филиала Института стран СНГ, доктор-профессор Александр Маргаров.

Работа медиафорума будет проходить в рамках 2 пленарных заседаний по темам «Информационное сопровождение интеграционных процессов» и «Интеграционные процессы в рамках СНГ и ЕАЭС: оценки, современная ситуация, перспективы».

«Важность информационного освещения интеграционных процессов и сотрудничества информационных структур стран, вовлеченных в интеграционные процессы, трудно переоценить. Одна из целей конференции – раскрытие этих возможностей и возможно полное осуществление потенциала сотрудничества»,- сказал директор информационного агентства «Арменпресс» Арам Ананян.

В ходе медиафорума планируется подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством «Арменпресс» и государственным информационным агентством Беларуси «БЕЛТА».

Гости медиафорума выступят с мастер-классами для студентов армянских ВУЗов.