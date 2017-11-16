В Азербайджане произошло землетрясения
16-го ноября с.г., в 20:43 по местному времени (в 16:43 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.150 северной широты и 47.100 восточной долготы (Азербайджан, в 26 километрах западнее города Агджаберда) с глубиной очага 10 км, магнитудой 3,4.
Как сообщает Арменпресс, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.
Землетрясение ощущалось в некоторых районах Арцаха силой 2-3 балла.
- 16.11-21:58 В Азербайджане произошло землетрясения
- 16.11-21:10 Предстоящие на 17 ноября мероприятия
- 16.11-19:39 Серж Саргсян принял удостоенного премии президента Республики Армения 2017 года за вклад мирового значения в сферу ИТ Тони Фаделя
- 16.11-18:48 Началась работа по подготовке соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Индией
- 16.11-18:17 Курение и алкоголь ускоряют старение человека, заявляют ученые
- 16.11-17:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-17
- 16.11-17:51 Премьер-министр Армении принял новоназначенного посла Франции
- 16.11-17:46 Премьер-министр Армении и спикер Сената Нидерландов обсудили перспективы активизации экономических отношений
- 16.11-17:45 Азиатские индексы снизились - 16-11-17
- 16.11-17:35 Режиссер сериала "Члены королевской семьи" отстранен из-за обвинений в домогательствах
- 16.11-17:28 Найден способ спасти толстых людей от смерти
- 16.11-17:20 Брюссель заинтересован в налаживании связей с ЕврАзЭС
- 16.11-17:06 Глава МИД Арцаха встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям НС Арцаха
- 16.11-17:02 Сербия может вступить в ЕС в 2025 году, заявил еврокомиссар
- 16.11-17:01 Главы МИД Армении и Азербайджана согласились провести встречу в Вене: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16.11-16:58 Посол Казахстана в Армении встретился с представителями ведущих армянских СМИ
- 16.11-16:37 Мэр Еревана присутствовал на церемонии вручения премии «Лучший студент АГЭУ 2017»
- 16.11-16:35 Пучдемон: у Каталонии нет будущего под властью Мадрида при нынешней ситуации
- 16.11-16:32 Меркель: между возможными партнерами по коалиции в ФРГ остаются серьезные разногласия
- 16.11-16:27 Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов
- 16.11-16:19 «Отец iPod-а» Тони Фаделл не исключает возможности инвестировать в Армению
- 16.11-16:05 Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение стало причиной разрушения строения в Тигранакерте
- 16.11-16:03 Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль посетила мемориал в Цицернакаберде
- 16.11-15:58 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль
- 16.11-15:53 Скелеты мамонтов из Сибири решили продать с молотка на аукционе
- 16.11-15:50 Раскрыт неожиданный вред соли
- 16.11-15:47 СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 18
- 16.11-15:37 СМИ: Эрдоган посетит Россию 22 ноября
- 16.11-15:31 Во Франции за день пройдет около 170 демонстаций
- 16.11-15:26 Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву
- 16.11-15:21 В Армении Лавров обсудит с Налбандяном перспективы урегулирования карабахского конфликта
- 16.11-15:18 Ученые нашли способ замедлить старение
- 16.11-14:57 Бако Саакян наградил генерального консула Республики Армения в Лионе, благотворителя Николая Саркисова медалью "Вачаган Барепашт"
- 16.11-14:50 Вучич: Брюссель требует от Сербии обязывающих документов по Косово для вступления в ЕС
- 16.11-14:43 Летчики ЮВО в Армении проходят курсы «выживания»
18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1283 раз Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1261 раз Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян
13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1164 раз В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах
14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1092 раз В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)
12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1056 раз Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении