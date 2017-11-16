В Азербайджане произошло землетрясения

16-го ноября с.г., в 20:43 по местному времени (в 16:43 по Гринвичу), сейсмической сетью Службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясение с географическими координатами 40.150 северной широты и 47.100 восточной долготы (Азербайджан, в 26 километрах западнее города Агджаберда) с глубиной очага 10 км, магнитудой 3,4.

Как сообщает Арменпресс, сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов.

Землетрясение ощущалось в некоторых районах Арцаха силой 2-3 балла.