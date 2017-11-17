«Ереванский бестселлер» 4/86:Рейтинговую таблицу возглавляет «Манюня» Наринэ Абгарян

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе возглавляет книга Наринэ Абгарян«Манюня», которую очень удачно перевела Наринэ Гижларян. Это пропитанный солнцем и запахами южного базара и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух девочках-подружках Наре и Манюне, о грозной и доброй Ба - бабушке Манюни, и о куче их родственников, постоянно попадающих в казусные ситуации. Это то самое теплое, озорное и полное веселых приключений детство, которое делает человека счастливым на всю жизнь.

Книга удостоена российской литературной премии «Рукопись года».

Редактор – Роб Манукян.

На 2-м месте -«Рыжеволосая Женщина» Орхана Памука. Новый роман Орхана Памука рассказывает историю любви, случившуюся в небольшом городке недалеко от Стамбула. Главный герой книги — юный стамбульский лицеист, полюбивший актрису бродячего театра, загадочную Рыжеволосую Женщину, которая каждую ночь рассказывает немногочисленной публике старинные сказки и предания. Впервые познав опьянение любовью, ревность, ощущение свободы и ответственности, Джем Челик пронесет эти чувства через всю жизнь, чтобы через тридцать лет вновь встретиться со своим прошлым лицом к лицу...

перевод с турецкого – Арпи Атабекян. Редактор – Аркменик Никогосян.

На 3-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

В Дориане Грее, главном герое романа, угадываются черты нового Фауста. В роли Мефистофеля выступает лорд Генри, именно он на протяжении всего романа соблазняет Дориана Грея идеями нового гедонизма, превращает невинного и талантливого юношу в порочное чудовище. Роман был впервые опубликован в одной из английских газет в 1890 году, а отдельной книгой вышел в 1891 году.

На 5-м месте – «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо издательства «Букинист», некогда постоянный участник «Ереванского бестселлера», переведен в 117 странах на 67 языков мира.

Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции.

«Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке.

На 6-м месте – книга Халиля Джебрана «Пророк».

Джебран Халиль Джебран- ливанский и американский философ, художник, поэт и писатель. Выдающийся арабский писатель и философ XX века.

Прославившая Джебрана Халиля Джебрана книга — The Prophet (Пророк) (1923), вершина философии поэта. Переведена на более чем 100 языков. Книга состоит из 26 поэтических эссе философского характера. Главный герой Пророк-философ, который покидая край, в котором провел большую часть жизни, возвращается на родину. Перед его отплытием многие люди этого поселения приходят, чтобы спросить у него наставлений и выслушать мудрость, которую он постиг. Эти наставления носят жизнеутверждающий и гуманистический характер.

Перевела Сона Кюркчян, редактор – Нунэ Товмасян.

На 7-м месте - книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением.

На 8-м месте - «Книга скорбных песнопений»: песни» Григора Нарекаци», известная также как «Нарек», которая не теряет актуальности и в наши дни, постоянно оказываясь в списке бестселлеров.

С появлением на литературном небосклоне Григора Нарекаци армянская художественная мысль вступает в совершенно новый этап. Божественная вера автора аккумулируется в не менее божественные сочетания слов, которые проникают в саму душу, затрагивают самые нежные струны человека, зарубцовывая его раны и возвращая к жизни. Нарекаци относится к тем истинным верующим, которые уже причислены к лику святых и завоевали вечную славу благодаря своему божьему дару.

На 9-м месте – новая книга, «Навеки твой» Даниэля Глаттауэра. Какая женщина откажется от такого признания! А если избранник хорош собой и красиво ухаживает — это воплощение самых смелых мечтаний. Когда Ханнес появился в жизни Юдит, ей показалось, что она попала в сказку. Но очень скоро многое в поведении пылкого любовника стало ее настораживать, и в один далеко не прекрасный день Юдит поняла, что вовлечена не в сказочную, а совсем в другую историю, где к тому же ей уготована роль жертвы. Но Юдит решила не сдаваться. Теперь ей надо переиграть безжалостного режиссера. Перевела Лиана Сафарян.



А замыкает наш список бестселлеров за эту неделю роман «Лолита» Владимира Набокова. Написан на английском языке, опубликован в 1955 году в парижском издательстве «Олимпия Пресс», впоследствии, во второй половине 1960-х годов, переведён автором на русский. Считается одной из самых выдающихся книг XX века: он назван четвёртым в списке ста лучших романов всех времён по версии The Modern Library, и попал в список ста лучших романов столетия по версии журнала Time.

«Лолита» является наиболее известным из всех романов Набокова и демонстрирует любовь писателя к сложной игре слов и описательным деталям, которые характерны для всех его работ. Повествование ведётся от лица главного героя, называющего себя Гумбертом Гумбертом (по его собственным словам, это — псевдоним). Гумберт испытывает влечение к совсем юным девочкам, причём девочкам особой внешности и склада — он именует их «нимфетками» и приписывает им некую внутреннюю «демоничность». Корень этой нездоровой страсти он видит в своей детской влюблённости в девочку по имени Аннабель Ли, с которой его навсегда разлучили взрослые (в скором времени после их расставания Аннабель умерла от болезни). Гумберт грезит о связи с «нимфеткой», но не осмеливается осуществить свои мечты из страха перед законом; ему приходится обходиться услугами молоденьких проституток, а впоследствии он женится на молодящейся, похожей на девочку женщине.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).