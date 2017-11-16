Серж Саргсян принял удостоенного премии президента Республики Армения 2017 года за вклад мирового значения в сферу ИТ Тони Фаделя

Президент Серж Саргсян принял удостоенного премии президента Республики Армения 2017 года за вклад мирового значения в сферу информационных технологий (ИТ) основателя компании «Нест Лабс» Тони Фаделя.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, Серж Саргсян отметил, что премия президента Республики Армения года за вклад мирового значения в сферу информационных технологий выражает общее восхищение и благодарность армянского народа перед теми, кто продвигает цивилизацию и становится символом времени.

«Этой наградой мы также стараемся привлечь внимание нашей молодежи к успехам и успешным людям, объясняя всеми возможными способами, что люди - величайшее богатство с их недостатками и проблемами, но и их талантом. Я думаю, что наше внимание к этой сфере дает результаты. Наша молодежь проявляет большой интерес к этой сфере, и мы рады, что школьники тоже заинтересованы в ней», - сказал президент Саргсян.

Тони Фадель поблагодарил президента за прием и отметил, что он уже встречался с премьер-министром Армении и знает об инновациях в секторе ИТ, и особенно в электронном управлении.

«Вы должны открыть свою страну для внешнего мира, вы должны рассказать о своем положительном опыте», - сказал Тони Фадель, добавив, что очень важно, чтобы физика и математика и другие предметы, связанные с ИТ, находились на высоком уровне в Армении.

Тони Фадель также выразил интерес к работе с армянскими специалистами в будущем.

После встречи в резиденции президента состоялась церемония гашения специального конверта, посвящённого лицам, удостоенным премии президента Армении за вклад мирового значения в сферу ИТ.

Конверт - особая филателистская продукция: тематический конверт, на который прикреплены выпущенные в 2013 году две марки, посвящённые теме "Премия Президента Республики Армения за вклад мирового значения в сферу информационных технологий". Специальный конверт выпущен тиражом 500 экземпляров, погашен специальными печатями. На конверте представлены удостоенный премии Президента Республики Армения 2017 года за вклад мирового значения в сферу информационных технологий американский ученый ливанского происхождения, создатель iPod, основатель компании «Нест Лабс» Тони Фидель, а также семеро лауреатов прежних лет.

По случаю вручения премии президента Армении 2017 года за вклад мирового значения в сферу ИТ в честь господина Тони Фиделя в резиденции Президента вечером также будет организован приём.

Дополнительные сведения о премии Президента Республики Армения за вклад мирового значения в сферу ИТ

Тони Фадель является восьмым лауреатом премии Президента Республики Армения за вклад мирового значения в сферу информационных технологий.

Предыдущими лауреатами премии являются:

2010 г. - бывший председатель совета директоров корпорации Intel Крейг Баррет,

2011 г. - сооснователь корпорации Apple Computer Стив Возняк,

2012 г. - почётный председатель компании Synaptics Федерико Фаджин,

2013 г. - председатель Союза специалистов промышленности полупроводников и председатель компании Technovision, бывший исполнительный директор компании Hitachi Йугио Макимото

2014 г. - президент по развитию компании "Cisco" Марио Маццола,

2015 г. - генеральный директор компании "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

2016 г. - французский учёный, один из основателей интернета, директор организации "Open Root" Луи Пузен.

Премия Президента РА за вклад мирового значения в сферу ИТ основана указом Президента Сержа Саргсяна от 6 июля 2009 года с целью поощрить развитие отрасли. Премия ежегодная и присуждается лицам, совершившим исключительный вклад в сфере ИТ, чьи вклады - технологического, образовательного, организационного, финансового или иного характера привели или приводят к значительным развитиям в сфере информационных технологий.

Конкурсная программа осуществляется назначенным Президентом РА конкурсным комитетом и международной избирательной комиссией. Премия состоит из медали, символизирующей Армению и высокие технологии, диплома и памятного символа.