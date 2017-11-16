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Началась работа по подготовке соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Индией


Текущую повестку торгово-экономических отношений Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с Индией обсудили 15 ноября министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина и министр промышленности и торговли Индии Сурешу Прабху.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ЕЭК, основной темой стала подготовка сторон к началу переговоров по заключению соглашения о свободной торговле. Экспертная встреча, на которой будут определены основные положения готовящегося соглашения, намечена на начало следующего года.

Кроме того, в ходе дискуссии были рассмотрены возможности различных площадок для активизации диалога бизнеса стран ЕАЭС и Индии. От индийской стороны было получено приглашение в адрес компаний Союза принять участие в ежегодном деловом мероприятии India Partnership Summit в феврале следующего года.



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