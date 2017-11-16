Курение и алкоголь ускоряют старение человека, заявляют ученые

Употребление больших количеств алкоголя и табака действительно приводит к тому, что люди начинают стареть "снаружи" и выглядят гораздо старше своих лет. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявляют медики в статье, опубликованной в Journal of Epidemiology & Community Health.

"Нам впервые удалось показать, что спиртное и сигареты ускоряют появление тех особенностей в облике лица и тела человека, которые обычно связываются со старостью. В результате этого любители табака и спиртного выглядят заметно старше своего возраста. Это может быть следствием того, что и та, и другая привычка могут ускорять старение всего тела в целом", — заявила Анна Шоу (Anne Schou) из университета Южной Дании в Копенгагене.

В последнее десятилетие в научной прессе появилось несколько десятков исследований, авторы которых заявляли о наличии связи между употреблением алкоголя в любой форме и развитием рака в ряде органов.

К примеру, в 2010 году ученые показали, что употребление большого количества пива может ускорять развитие рака кишечника, в 2011 и 2013 годах – раскрыли связь между алкоголем и раком груди. Другие наблюдения показали, что сочетание табака и алкоголя усугубляет канцерогенный эффект последнего.

Шоу и ее коллеги раскрыли еще один негативный эффект от употребления больших количеств спиртного и сигарет, проанализировав данные, собранные в ходе длительных наблюдений за здоровьем сердца и сосудов, которые велись среди жителей Копенгагена с 1976 по 2003 год.

Социальные службы Дании, проводившие эти наблюдения, следили не только за здоровьем кровеносной системы примерно 11 тысяч датчан, но и собирали самые различные сведения об их облике, диете и вредных привычках. Это позволило ученым оценить то, как употребление больших количеств табака и алкоголя влияет на здоровье датчан.

Помимо типичных изменений в работе печени, легких и других органов, ученые заметили несколько необычных вещей, характерных для заядлых курильщиков и беспробудных пьяниц. К примеру, у многих из них появились так называемые роговичные дуги – отложения холестерина и других жиров в роговице глаз, а также желтоватые бляшки на веках и на других участках кожи, и морщины на мочках ушей.

В среднем, употребление более 350 грамм чистого спирта в неделю повышало вероятность развития всех этих аномалий примерно на 33-35% как среди мужчин, так и среди женщин. Аналогичные изменения наблюдались среди курильщиков, выкуривавших более 20 сигарет в деьн на протяжении нескольких десятилетий.

Что интересно, все эти изменения в облике человека, как отмечают ученые, обычно бывают характерны для совсем другой категории людей – пожилых людей и носителей различных генетических дефектов, заставляющих человека преждевременно стареть и умирать еще в юности. Соответственно, можно говорит о том, что злоупотребление спиртным и табаком действительно старит тело человека, причем это может проявляться, как опасаются исследователи, не только снаружи, но и внутри.