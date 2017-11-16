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Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-17


ЕРЕВАН, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 16 ноября, курс доллара США сократился на 0.56 драмa и составил 487.42 драм. Курс евро сократился на 3.88 драмa и составил 573.79 драм. Курс российского рубля вырос на 0.05 драмa и составил 8.14 драм. Курс британского фунта вырос на 1.56 драмa и составил 642.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 96.15 драмa и составила 20093.25 драм. Цена серебра выросла на 2.52 драмa и составила 268.21 драм. Цена платины выросла на 155.71 драмa и составила 14683.65 драм.



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