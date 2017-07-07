Предстоящие на 17 ноября мероприятия
18:03, Ноябрь 16, 2017
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- 18:48 Началась работа по подготовке соглашения о свободной торговле между странами ЕАЭС и Индией
- 18:17 Курение и алкоголь ускоряют старение человека, заявляют ученые
- 18:03 Предстоящие на 17 ноября мероприятия
- 17:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-17
- 17:45 Азиатские индексы снизились - 16-11-17
- 17:35 Режиссер сериала "Члены королевской семьи" отстранен из-за обвинений в домогательствах
- 17:28 Найден способ спасти толстых людей от смерти
- 17:20 Брюссель заинтересован в налаживании связей с ЕврАзЭС
- 17:06 Глава МИД Арцаха встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям НС Арцаха
- 17:02 Сербия может вступить в ЕС в 2025 году, заявил еврокомиссар
- 17:01 Главы МИД Армении и Азербайджана согласились провести встречу в Вене: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16:58 Посол Казахстана в Армении встретился с представителями ведущих армянских СМИ
- 16:37 Мэр Еревана присутствовал на церемонии вручения премии «Лучший студент АГЭУ 2017»
- 16:35 Пучдемон: у Каталонии нет будущего под властью Мадрида при нынешней ситуации
- 16:32 Меркель: между возможными партнерами по коалиции в ФРГ остаются серьезные разногласия
- 16:27 Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов
- 16:19 «Отец iPod-а» Тони Фаделл не исключает возможности инвестировать в Армению
- 16:05 Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение стало причиной разрушения строения в Тигранакерте
- 16:03 Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль посетила мемориал в Цицернакаберде
- 15:58 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль
- 15:53 Скелеты мамонтов из Сибири решили продать с молотка на аукционе
- 15:50 Раскрыт неожиданный вред соли
- 15:47 СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 18
- 15:37 СМИ: Эрдоган посетит Россию 22 ноября
- 15:31 Во Франции за день пройдет около 170 демонстаций
- 15:26 Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву
- 15:21 В Армении Лавров обсудит с Налбандяном перспективы урегулирования карабахского конфликта
- 15:18 Ученые нашли способ замедлить старение
- 14:57 Бако Саакян наградил генерального консула Республики Армения в Лионе, благотворителя Николая Саркисова медалью "Вачаган Барепашт"
- 14:50 Вучич: Брюссель требует от Сербии обязывающих документов по Косово для вступления в ЕС
- 14:43 Летчики ЮВО в Армении проходят курсы «выживания»
- 14:40 Reuters: президент Зимбабве отказывается подавать в отставку
- 14:34 Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами
- 14:31 Председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль надеется, что Армения станет мостом между ЕС и РФ
- 14:12 Ucom предоставляет жителям Раздана доступ к качественному IP-телевидению, фиксированному интернету и более стабильной мобильной связи
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14:20, 10.11.2017
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12:41, 10.11.2017
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