Премьер-министр Армении принял новоназначенного посла Франции

Премьер-министр Армении Карен Карапетян 16 ноября принял новоназначенного посла Франции в Армении Джонатана Лакота.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, премьер-министр поздравил его с назначением на должность и выразил уверенность, что его деятельность будет способствовать дальнейшему развитию и укреплению армяно-французских отношений высокого уровня.

Глава правительства Армении подчеркнул важность углубления торгово-экономических отношений между двумя государствами и отметил, что Армения может стать лучшей платформой для французских компаний, желающих выйти на рынки Евразийского экономического союза и Ирана.

Карен Карапетян представил перспективность реализации инвестиционных проектов в области энергетики, сельского хозяйства, туризма, транспорта, управления водными ресурсами, ИТ и других сферах. Премьер-министр Армении подчеркнул роль Франции в отношениях Армения-ЕС, а также двустороннее сотрудничество на различных международных платформах.

Поблагодарив за теплый прием, посол отметил, что разделяет мнение премьер-министра относительно двусторонних отношений, в том числе активизации экономических связей. Джонатан Лакот добавил, что он уже посетил ряд успешных французских компаний, работающих в Армении. По словам посла, ряд французских компаний также заинтересованы в выходе на армянский рынок, особенно в сфере управления отходами, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, информационных технологий и других областях.

Посол отметил, что он впечатлен потенциалом Армении в секторе ИТ и добавил, что в этой сфере также имеются хорошие возможности для сотрудничества.

Собеседники подчеркнули также важность организации бизнес-форумов и представления инвестиционной привлекательности Армении для деловых кругов.

Карен Карапетян и Джонатан Лакот также коснулись саммита Международной организации Франкофонии, который пройдет в Армении в 2018 году. Стороны выразили убежденность в том, что данный саммит будет способствовать не только развитию политических отношений между Арменией и членами организации, но и развитию экономических отношений.