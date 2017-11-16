Азиатские индексы снизились - 16-11-17

ТОКИО, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 ноября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.47% и составил 22351.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 1761.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.10% и составил 3399.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.58% и составил 29018.76 пункта.