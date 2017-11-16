Азиатские индексы снизились - 16-11-17
ТОКИО, 16 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 16 ноября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.47% и составил 22351.12 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.01% и составил 1761.71 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.10% и составил 3399.25 пункта, а HANG SENG вырос на 0.58% и составил 29018.76 пункта.
- 18:07 Курение и алкоголь ускоряют старение человека, заявляют ученые
- 17:53 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 16-11-17
- 17:45 Азиатские индексы снизились - 16-11-17
- 17:35 Режиссер сериала "Члены королевской семьи" отстранен из-за обвинений в домогательствах
- 17:28 Найден способ спасти толстых людей от смерти
- 17:20 Брюссель заинтересован в налаживании связей с ЕврАзЭС
- 17:06 Глава МИД Арцаха встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям НС Арцаха
- 17:02 Сербия может вступить в ЕС в 2025 году, заявил еврокомиссар
- 17:01 Главы МИД Армении и Азербайджана согласились провести встречу в Вене: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
- 16:58 Посол Казахстана в Армении встретился с представителями ведущих армянских СМИ
- 16:37 Мэр Еревана присутствовал на церемонии вручения премии «Лучший студент АГЭУ 2017»
- 16:35 Пучдемон: у Каталонии нет будущего под властью Мадрида при нынешней ситуации
- 16:32 Меркель: между возможными партнерами по коалиции в ФРГ остаются серьезные разногласия
- 16:27 Правительство Армении одобрило соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на сумму 100 миллионов долларов
- 16:19 «Отец iPod-а» Тони Фаделл не исключает возможности инвестировать в Армению
- 16:05 Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение стало причиной разрушения строения в Тигранакерте
- 16:03 Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль посетила мемориал в Цицернакаберде
- 15:58 Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль
- 15:53 Скелеты мамонтов из Сибири решили продать с молотка на аукционе
- 15:50 Раскрыт неожиданный вред соли
- 15:47 СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 18
- 15:37 СМИ: Эрдоган посетит Россию 22 ноября
- 15:31 Во Франции за день пройдет около 170 демонстаций
- 15:26 Председатель НС Армении Ара Баблоян вылетит в Москву
- 15:21 В Армении Лавров обсудит с Налбандяном перспективы урегулирования карабахского конфликта
- 15:18 Ученые нашли способ замедлить старение
- 14:57 Бако Саакян наградил генерального консула Республики Армения в Лионе, благотворителя Николая Саркисова медалью "Вачаган Барепашт"
- 14:50 Вучич: Брюссель требует от Сербии обязывающих документов по Косово для вступления в ЕС
- 14:43 Летчики ЮВО в Армении проходят курсы «выживания»
- 14:40 Reuters: президент Зимбабве отказывается подавать в отставку
- 14:34 Председатель НС Армении Ара Баблоян видит большой потенциал для развития сотрудничества между Арменией и Нидерландами
- 14:31 Председатель Сената Нидерландов Анки Брукерс-Кноль надеется, что Армения станет мостом между ЕС и РФ
- 14:12 Ucom предоставляет жителям Раздана доступ к качественному IP-телевидению, фиксированному интернету и более стабильной мобильной связи
- 14:10 Премьер-министр Армении поручил усовершенствовать и упростить процесс выдачи разрешений на строительство
- 13:42 Подавший в отставку премьер Ливана принял приглашение Макрона посетить Францию
18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1269 раз Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля
12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1247 раз Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян
13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1148 раз В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах
14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1080 раз В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)
12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1030 раз Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении