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Премьер-министр Армении и спикер Сената Нидерландов обсудили перспективы активизации экономических отношений


Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял 16 ноября председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, приветствуя гостя, Карен Карапетян отметил символичность того факта, что визит такого высокого уровня проходит в юбилейный год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Нидерландами.

По словам главы правительства, визит даст возможность придать новый импульс двусторонним отношениям и, в частности, активизировать торгово-экономические отношения, нынешний уровень которых ниже желаемого, но потенциал довольно велик.

«Мы готовы организовать взаимные визиты бизнес-делегаций, которые дадут возможность ознакомиться с инвестиционными возможностями Армении, благоприятной инвестиционной атмосферой, созданной правительством для привлечения инвестиций и изучения перспектив выхода на третьи рынки через Армению», - сказал Карапетян.

Он высоко оценил перспективы развития партнерства в сельском хозяйстве, дорожном строительстве, управлении водными ресурсами, ИТ, туризме и других сферах.

Председатель Сената Нидерландов высоко оценила уровень политического диалога с Арменией и отметила, что ее страна также придает важное значение расширению экономических отношений с Арменией.

«Географическое положение Армении делает ее важной страной в регионе и служит экономическим мостом между ЕС и ЕАЭС. Есть возможности для сотрудничества и развития отношений как с Арменией, так и с различными странами через Армению», - сказала Анки Брукерс-Кнол.

Спикер подчеркнула важность предложения премьер-министра Армении относительно организации взаимных визитов, направленных на активизацию деловых связей, и выразила готовность работать в этом направлении.

Собеседники подчеркнули важность Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое должно быть подписано между Арменией и ЕС в ноябре.

Стороны также обменялись мнениями относительно конституционных реформ в Армении, парламентских выборов в Нидерландах, процесса мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Премьер поблагодарил за поддержку Нидерландов в проводимых в Армении реформах на протяжении десятилетий.

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