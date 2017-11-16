Американский режиссер и сценарист Марк Шваб отстранен от съемок телесериала "Члены королевской семьи" (The Royals) в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Как передает Арменпресс, об этом решении говорится в совместном заявлении телеканала E! и киностудии Lionsgate.

"E! и телевидение Lionsgate крайне серьезно относятся к обвинениям в сексуальных домогательствах, расследуют их досконально и независимо, а также предпринимают должные действия. Lionsgate отстранила Марка Шваба от съемок "Членов королевской семьи", пока мы продолжаем свое разбирательство", - отмечается в распространенном в среду сообщении.

Они заверили зрителей, что данное решение не отразится на сроках выхода на экран очередного, четвертого сезона телесериала. Он будет показан в течение 2018 года.

Обвинения в отношении режиссера выдвинула сценарист телесериала "Холм одного дерева" (One Tree Hill, 2003 - 2012) Одри Уошоп. Она утверждала, что Шваб во время съемок распускал руки, позволял себе неприличные выражения и имел обыкновение демонстрировать членам съемочной бригады фотографии обнаженных женщин, с которыми состоял в интимной связи. По словам сценариста, домогательствам подвергались ее соавтор и другие женщины.