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Брюссель заинтересован в налаживании связей с ЕврАзЭС


Европейский союз видит потенциал сотрудничества с ЕврАзЭС и выступает за более тесное взаимодействие. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в четверг посол Европейского Союза в России Маркес Эдерер в ходе дискуссии "Европа от Атлантики до Тихого океана", приуроченной к 30-летию Института Европы РАН.

"Европейский подход состоит в том, что мы бы хотели сотрудничать с таможенными союзами, выступаем за открытость рынков, и мы хотим более тесно сотрудничать с ЕврАзЭС", - сказал посол.

"Существует мнение, что и ЕС и ЕврАзЭС имеют свободную торговлю, но путь к этой цели еще довольно дальний", - добавил Эдерер.

По мнению дипломата, "сотрудничество ЕС и ЕврАзЭС обладает потенциалом и существует возможность взаимодействия на более высоком уровне".



 



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