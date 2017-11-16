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Глава МИД Арцаха встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям НС Арцаха


Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 16 ноября встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Масис Маилян представил депутатам приоритетные направления внешней политики Арцаха, указанные в Программе Президента Республики, отметив что министерство иностранных дел Арцаха будет и далее предпринимать последовательные шаги, направленные на достижение прогресса в процессах международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны обсудили координацию деятельности во внешнеполитической сфере. Была подчеркнута важность активизации парламентской дипломатии.

Министр иностранных дел также ответил на ряд вопросов, касающихся региональных проблем и путей их решения.

Затем состоялась встреча руководящего состава дипломатической службы Арцаха с председателем НС Ашотом Гуляном.

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