Глава МИД Арцаха встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям НС Арцаха

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) Масис Маилян 16 ноября встретился с членами Постоянной комиссии по внешним сношениям Национального Собрания Республики Арцах.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД НКР, Масис Маилян представил депутатам приоритетные направления внешней политики Арцаха, указанные в Программе Президента Республики, отметив что министерство иностранных дел Арцаха будет и далее предпринимать последовательные шаги, направленные на достижение прогресса в процессах международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

В ходе встречи стороны обсудили координацию деятельности во внешнеполитической сфере. Была подчеркнута важность активизации парламентской дипломатии.

Министр иностранных дел также ответил на ряд вопросов, касающихся региональных проблем и путей их решения.

Затем состоялась встреча руководящего состава дипломатической службы Арцаха с председателем НС Ашотом Гуляном.