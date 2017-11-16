Сербия может вступить в ЕС в 2025 году, заявил еврокомиссар

Сербия может присоединиться к Евросоюзу в 2025 году, если в 2023-м завершит переговоры о вступлении в объединение, считает еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Комиссия ежедневно работает над этим процессом, срок (вступления в 2025 году) амбициозен, но я должен сказать: если все будут вкладываться и участвовать (в процессе), это выполнимо", — сказал Хан по итогам заседания совета ассоциации и стабилизации ЕС – Сербия.

Он уточнил, что "для вступления в ЕС в 2025 году нужно завершить всю подготовительную работу, переговоры в 2023 году, потому что потом начнется процесс переговоров в странах-членах, в Сербии, в Европарламенте, и нужно время от завершения переговоров до вступления".