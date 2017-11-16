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Главы МИД Армении и Азербайджана согласились провести встречу в Вене: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ


Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция) и Эндрю Шофер (Соединенные Штаты Америки) 14 и 16 ноября провели отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. В этих встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как сообщает Арменпресс, по итогам встреч сопредседатели выступили с совместным заявлением.

«Сопредседатели обсудили с министрами иностранных дел конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым во время Женевского саммита 16 октября 2017 года, а также другие вопросы, поднятые сопредседателями в Женеве. В ходе совещаний сопредседатели и министры рассмотрели ряд рабочих предложений, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Министры договорились провести совместное заседание в рамках министерского саммита ОБСЕ в декабре 2017 года в Вене. Сопредседатели подготовят повестку дня этой встречи, в которую войдут основные вопросы политического урегулирования, а также конкретные меры по снижению напряженности на линии соприкосновения. Особое внимание будет уделено завершению работ по расширению офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ», - говорится в заявлении.



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