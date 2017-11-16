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Посол Казахстана в Армении встретился с представителями ведущих армянских СМИ


16 ноября состоялась ежегодная встреча посла Казахстана в Армении Т.Уразаева с главными редакторами средств массовой информации и информагентств Армении.

Как сообщает Арменпресс, в ходе встречи глава казахстанской дипмиссии, поздравив присутствующих с 25-летием установления дипломатических отношений (27 августа 1992 г.), вкратце ознакомил с состоянием и перспективами дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.

Посол акцентировал особое внимание на казахстанских приоритетах   членства в СБ ООН на 2017-2018 годы, на основных положениях Концепции внешней политики Республики Казахстан на 2014–2020 годы и на послании президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В данном контексте Т.Уразаев проинформировал о подготовке к председательству Казахстана в СБ ООН в январе 2018 года, главными темами которого станут продвижение резолюции по Центральной Азии и Афганистану, а также вопросы противодействия терроризму.

Со своей стороны представители армянских СМИ рассказали об особенностях информационной политики страны и приоритетных направлениях своей деятельности. Было предложено расширить сотрудничество с казахстанскими СМИ в части анонсирования значимых для общественно-политических и экспертных кругов Казахстана и Армении мероприятий, установления канала взаимного и достоверного информирования, а также продолжить практику организации пресс-туров в Казахстан по различным тематикам. Кроме того, участники обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества Казахстана и Армении в информационной сфере в рамках ЕАЭС.

Собеседники особо подчеркнули необходимость объективного освещения интеграционных процессов на Евразийском пространстве с целью способствования расширению и повышению эффективности интеграции, сплочению государств-участников ЕАЭС в рамках информационной безопасности, заинтересованности в ней как внутренних игроков, так и граждан стран-участниц ЕАЭС.

По итогам участники условились продолжать конструктивное сотрудничество при освещении событий, отвечающих двусторонним интересам.



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