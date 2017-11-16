Пучдемон: у Каталонии нет будущего под властью Мадрида при нынешней ситуации

У Каталонии нет никакого будущего под властью Мадрида при создавшейся ситуации. Об этом заявил отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон в интервью программе "Шоу Алекса Салмонда" (Alex Salmond Show), которая была показана в четверг в британском эфире телеканала RT.

"При таких обстоятельствах у Каталонии нет будущего в составе Испании", - отметил он, находясь, как было сказано, в секретном месте на территории Бельгии. По словам Пучдемона, "ментальность испанского государства, особенно исходящая от господина (председателя правительства Испании Мариано) Рахоя, такова, что испанское единство воспринимается, как религия". "Это не политический вопрос, а духовный, или вопрос, касающийся веры. Поэтому и существует интеллектуальная неспособность признать подлинную возможность того, что Испания может стать другой в будущем - без Каталонии или без Страны Басков, если на то будет воля народа", - заметил бывший каталонский лидер.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, Пучдемон призвал официальный Мадрид, власти ЕС, а также представителей ООН встретиться с его "правительством", чтобы положить конец создавшемуся политическому кризису и найти для Каталонии возможности движения вперед.

Отстраненный от должности глава региона призвал жителей автономии к мирному сопротивлению испанским властям. "Мое послание - быть уверенными в себе, энтузиастами своего дела и несгибаемыми. Мы добьемся успеха. В итоге демократия восторжествует", - заявил Пучдемон.





