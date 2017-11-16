Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Пучдемон: у Каталонии нет будущего под властью Мадрида при нынешней ситуации


У Каталонии нет никакого будущего под властью Мадрида при создавшейся ситуации. Об этом заявил отстраненный от должности главы Каталонии Карлес Пучдемон в интервью программе "Шоу Алекса Салмонда" (Alex Salmond Show), которая была показана в четверг в британском эфире телеканала RT.

"При таких обстоятельствах у Каталонии нет будущего в составе Испании", - отметил он, находясь, как было сказано, в секретном месте на территории Бельгии. По словам Пучдемона, "ментальность испанского государства, особенно исходящая от господина (председателя правительства Испании Мариано) Рахоя, такова, что испанское единство воспринимается, как религия". "Это не политический вопрос, а духовный, или вопрос, касающийся веры. Поэтому и существует интеллектуальная неспособность признать подлинную возможность того, что Испания может стать другой в будущем - без Каталонии или без Страны Басков, если на то будет воля народа", - заметил бывший каталонский лидер.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, Пучдемон призвал официальный Мадрид, власти ЕС, а также представителей ООН встретиться с его "правительством", чтобы положить конец создавшемуся политическому кризису и найти для Каталонии возможности движения вперед.

Отстраненный от должности глава региона призвал жителей автономии к мирному сопротивлению испанским властям. "Мое послание - быть уверенными в себе, энтузиастами своего дела и несгибаемыми. Мы добьемся успеха. В итоге демократия восторжествует", - заявил Пучдемон.



 

 

 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1267 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1245 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1145 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1078 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1028 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации