Мэр Еревана присутствовал на церемонии вручения премии «Лучший студент АГЭУ 2017»

Мэр Еревана Тарон Маргарян присутствовал на церемонии вручения премии «Лучший студент АГЭУ 2017» в Армянском государственном экономическом университете. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, традиционные премии были присуждены в 5-и номинациях: «Лучший студент, занимающийся научной деятельностью», «Лучший студент с высокой успеваемостью», «Лучший студент-спортсмен», «Лучший студент, занимающийся активной общественной деятельностью» и «Лучший студент АГЭУ».

В этом году в номинации «Лучший студент АГЭУ» победителем стала студентка второго курса магистратуры факультета «Маркетинг и бизнес-планирование» Мариета Багдасарян. Награду победителю вручил мэр Еревана Тарон Маргарян.

Поздравив всех награжденных, мэр Тарон Маргарян пожелал им новых достижений и успехов в учебе.

«Для получения качественного образования в наших вузах сегодня созданы все необходимые условия. Дорогие студенты, очень важно, чтобы годы обучения вы использовали для получения полноценного образования. Молодежь - мощная движущая сила, которая является надеждой и гарантом будущего». Будьте уверены, что старшее поколение всегда будет рядом с вами, и совместными усилиями мы вместе продолжим развивать наше государство», - подчеркнул мэр Еревана.