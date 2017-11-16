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Меркель: между возможными партнерами по коалиции в ФРГ остаются серьезные разногласия


Лидер Христианско-демократической партии ФРГ Ангела Меркель констатировала серьезные разногласия с партнерами по потенциальной правящей коалиции. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом она заявила в четверг по прибытии на очередной раунд консультаций с "зелеными" и Свободной демократической партией (СвДП).

"Есть разногласия, серьезные разногласия, каждый борется за то, чтобы максимально отстоять свои позиции", - сказала она. В то же время Меркель выразила уверенность в том, что компромисс политическим силам все же удастся достичь.

Как ожидается, переговоры, по итогам которых должно быть принято решение о переходе к формированию коалиции, должны завершиться к вечеру четверга, но могут продлиться и до глубокой ночи.

Победивший в сентябре на выборах в Бундестаг консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов уже в течение месяца ведет консультации с "зелеными" и СвДП о формировании правящей коалиции и правительства. Между партиями сохраняются серьезные разногласия по вопросам ограничения миграции, внешней политики, климатических изменений, а также будущего автомобильного транспорта.




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