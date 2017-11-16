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«Отец iPod-а» Тони Фаделл не исключает возможности инвестировать в Армению


Лауреат премии президента Армении Тони Фаделл – один из создателей гаджета iPod, заявил в Ереване, что много слышал о развитиии в Армении ИТ-отрасли и не исключает, что может быть он сделает инвестицию здесь. Об этом он сказал в ответ на вопрос «Арменпресс»  во время встречи с представителями сообщества ИТ и студентами.

«Я много слышал о развитиии в Армении ИТ-отрасли за последние 25 лет. Куда бы я не ехал – включая Армению, я ищу умных людей, встречаюсь с ними, и завтра у меня будут такие встречи. В смысле инвестиций я не имею ограничений, так что, все возможно. Я слышал об одной интересной армянской компании, которая получает энергию из мусора, отходов; будем рассматривать и это – посмтрим, что выйдет»,- сказал Тони Фаделл.

В этом году Тони Фаделл стал лауреатом премии президента Армении и приехал сюда, чтобы получить означенную премию. Тони Фаделл является руководителем компании Nest Labs (он же её создатель), занимающейся производством «умных» термостатов для дома. До этого он долгое время работал в Apple и разработал концепт первого iPod, за что Фадела даже называют «отец iPod’а».

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