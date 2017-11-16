Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение стало причиной разрушения строения в Тигранакерте

Зарегистрированное в Азербайджане землетрясение, которое произошло неподалеку от города Мингечаур, стало причиной разрушения строения в Тигранакерте. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет сотрудник Министерства культуры Арцаха Сергей Шахвердян.

«К счастью, исторические памятники не пострадали»,- пишет он.

В беседе с «Арменпресс» руководитель экспедиции Гамлет Петросян сообщил, что обрушилась часть стены общественного туаалета музея в Тигранакерте, которя не имела прочных основ. «Я говорил с директором музея, с главным специалостом ГНКО Нждехом Ераняном, ничего особенного не произошло. Крепостная стена в Тигранакерете – не шутка»,- сказал руководитель экспедиции Гамлет Петросян.

Служба сейсмической защиты Армении 15-го ноября в 23:48 по местному времени зафиксировала землетрясение в Азербайджане магнитудой 5.3 в 68-ми километрах южнее города Мингечаур, сообщает МЧС Армении.Очаг залегал на глубине 10 километров, сила толчков в эпицентре составила 7 баллов."Эпицентр находился в 79-ти километрах от государственной границы Армении. Землетрясение ощущалось почти на всей территории республики силой 2-3 балла и в Арцахе - 3-4 балла", - говорится в сообщении.