Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль посетила мемориал в Цицернакаберде

16 ноября находящаяся с официальным визитом в Ереване Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль в сопровождении вице-спикера НС А.Оганнисян и Чрезвычайного и Полномочного посла РА в Королевстве Нидерландов Дз.Агаджанян посетила мемориал в Цицернакаберде. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель Сената возложила венок к мемориалу Геноцида армян, цветы - к Вечному огню и почтила молчанием память Св.Мучеников.

Высокий гость также ознакомилась с экспозицией Музея-института Геноцида армян, внесла запись в Памятную книгу.

Г-жа Брукерс-Кнол отметила: “В музее побывала впервые и глубоко потрясена ужасными страданиями, перенесенными армянским народом”.