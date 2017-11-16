16 ноября Председатель НС Армении Ара Баблоян принял Председателя Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кноль. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Приветствуя Председателя Сената Нидерландов в НС РА, А.Баблоян отметил, что визит проходит в 25-ю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами и выразил надежду, что он будет содействовать углублению и развитию межгосударственных и межпарламентских связей.

Говоря о последовавших после конституционных реформ в Армении процессах и переходе к парламентской системе управления, спикер НС подчеркнул важность векового опыта парламентского правления в Нидерландах, считая его поучительным с точки зрения обмена опытом. Председатель НС отметил, что Армения твердой поступью идет к демократии и децентрализации власти.

По словам А.Баблояна, Армения – единственная страна, которая, будучи членом ЕАЭС, готовится подписать соглашение с ЕС, становясь мостом между Европой и Азией.

Председатель НС поблагодарил Королевство Нидерландов за предоставление убежища спасшимся от геноцида беженцам, а впоследствии – за признание и осуждение Геноцида армян, отметив, что осуждение – одна из форм предупреждения.

Обратившись к НК-конфликту, А.Баблоян отметил, что вопрос комментируется по-разному, но исторически доказано: именно армяне жили на этой территории и с проведением референдума обрели независимость. По словам спикера НС, арцахцы были первыми, кто еще при Советском Союзе заговорили о реализации права наций на самоопределение и защите прав человека.

А.Баблоян подчеркнул: “У нас нет проблем с народом Азербайджана. Наша задача – обеспечение безопасности народа Арцаха, с решением вопроса под эгидой сопредседателей МГ ОБСЕ – путем мирных переговоров”.

Председатель НС выразил надежду, что Армения и Нидерланды продолжат углубление сотрудничества в области образования, здравоохранения и культуры, содействуя мирной и благополучной жизни своих народов. Спикер парламента отметил, что для обеих стран первоочередное место занимают безопасность, здоровье и образование народов.

Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол отметила, что для нее большая честь посетить Армению. По ее словам, Армения занимает важное положение в регионе и может стать мостом между Западом и Востоком, связывая друг с другом народы и страны.

Г-жа Брукерс-Кнол, как Председатель Сената страны с парламентским правлением, подчеркнула важность проведенных в Армении конституционных реформ и последовавших процессов на пути к развитию демократии.

Председатель Сената Нидерландов обстоятельно представила спикеру НС вопросы, касающиеся законотворческой деятельности в своей стране, соотношения власти и оппозиции и их совместной работы над законодательными инициативами в парламенте и правительстве Нидерландов.

Г-жа Брукерс-Кнол обратилась к состоявшимся в марте с.г. парламентским выборам в Нидерландах и вопросам, связанным с формированием нового, многопартийного правительства.

На встрече присутствовали вице-спикер НС А.Оганнисян, депутаты НС А.Кюрегян и А.Мирзоян.

В завершение встречи Председатель Сената Нидерландов внесла запись в Книгу почетных гостей НС.

Председатель НС РА А.Баблоян и Председатель Сената Королевства Нидерландов Анки Брукерс-Кнол в парламентском парке посадили вечнозеленую ель – в знак дружбы двух народов.