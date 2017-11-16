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Скелеты мамонтов из Сибири решили продать с молотка на аукционе


Уникальная коллекция скелетов доисторических мамонтов, найденных в Сибири, выставлена на торги в Биллингшерсте (Великобритания). Смотрите на видео, как выглядят скелеты доисторических животных, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Около 16000 лет назад это была настоящая "семья" мамонтов: скелеты принадлежат взрослым самцу и самке, и двум детенышам. Эти останки были обнаружены в Сибири. По предварительным оценкам, за коллекцию можно будет получить $525 000. Специалисты уверяют, что экспозиция бесценна, поскольку существует в единственном экземпляре.



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