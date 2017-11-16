СМИ: число погибших при взрыве в Кабуле возросло до 18

Число погибших в результате взрыва бомбы в четверг в столице Афганистана возросло до 18 человек. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал ToloNews.

Среди жертв теракта восемь полицейских и десять гражданских лиц. По предварительным данным, взорвалась бомба, заложенная в автомобиль.

По данным "Толо ньюс", взрыв прогремел возле ресторана, в котором собрались члены движения "Исламское общество". Среди них якобы был и бывший советник президента Афганистана Зия Масуд. Взрывом уничтожены три автомашины.