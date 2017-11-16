СМИ: Эрдоган посетит Россию 22 ноября

Президент Турции Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Россию 22 ноября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Milliyet.

По данным СМИ, в ходе визита Эрдоган рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на запрос ТАСС о том, действительно ли планируется такая встреча.

Кроме того, по данным NTV, в Сочи должен пройти трехсторонний саммит по прекращению огня в Сирии, в котором помимо РФ и Турции участие примет и Иран. Однако телеканал не уточняет, кто будет представлять Тегеран на предстоящей встрече.



