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СМИ: Эрдоган посетит Россию 22 ноября


Президент Турции Тайип Эрдоган посетит с официальным визитом Россию 22 ноября. Как передает Арменпресс, об этом сообщает газета Milliyet.

По данным СМИ, в ходе визита Эрдоган рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пресс-служба Кремля пока не ответила на запрос ТАСС о том, действительно ли планируется такая встреча.

Кроме того, по данным NTV, в Сочи должен пройти трехсторонний саммит по прекращению огня в Сирии, в котором помимо РФ и Турции участие примет и Иран. Однако телеканал не уточняет, кто будет представлять Тегеран на предстоящей встрече.




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