Во Франции за день пройдет около 170 демонстаций

В четверг по всей Франции проходят массовые демонстрации против проводимых правительством реформ, как передает Арменпресс, об этом сообщают местные СМИ.

В ряде крупных французских городов движение общественного транспорта и региональных поездов осуществляется с перебоями.

Отмечается, что на четверг намечены около 170 демонстраций по всей Франции, в том числе в Париже. Акции протеста организованы французским национальным профсоюзом Всеобщая конфедерация труда. Участники выступают против реформ, проводимых правительством страны, которые они считают "либеральными". В частности, они недовольны реформами, касающимися положения работников государственного сектора.