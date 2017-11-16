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Во Франции за день пройдет около 170 демонстаций


В четверг по всей Франции проходят массовые демонстрации против проводимых правительством реформ, как передает Арменпресс, об этом  сообщают местные СМИ.

В ряде крупных французских городов движение общественного транспорта и региональных поездов осуществляется с перебоями.

Отмечается, что на четверг намечены около 170 демонстраций по всей Франции, в том числе в Париже. Акции протеста организованы французским национальным профсоюзом Всеобщая конфедерация труда. Участники выступают против реформ, проводимых правительством страны, которые они считают "либеральными". В частности, они недовольны реформами, касающимися положения работников государственного сектора.

 

 



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