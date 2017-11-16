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Ученые нашли способ замедлить старение


Группа ученых из Японии, США и Канады идентифицировала редкую генетическую мутацию, наличие которой способствует долголетию и препятствует развитию возрастных болезней. Как передает Арменпресс, об этом говорится в пресс-релизе исследования, опубликованного в журнале Science Advances.

В ходе генетического анализа 177 представителей общины амишей в Берне (штат Индиана, США) специалисты обнаружили, что в ДНК 43 из них содержится две версии гена SERPINE1 — обычная и мутированная.

Ген SERPINE1 несет "инструкции" для белка PAI-1, уничтожающего опасные сгустки, которые могут скапливаться в кровеносных сосудах. Этот белок также связан с процессом старения клеток, который ученые считают одним из механизмов общего старения организма.

Оказалось, что носители мутации в среднем жили на десять лет больше (до 85 лет), реже болели диабетом и не испытывали проблем с обменом веществ.

Обнаружение этой генной мутации может поспособствовать созданию препаратов, понижающих содержание белка PAI-1 в крови. Это, как считают ученые, станет важным шагом в борьбе с возрастными заболеваниями.

 

 



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