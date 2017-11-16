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Летчики ЮВО в Армении проходят курсы «выживания»


Летчики истребительной и армейской авиации российской авиационной военной базы Эребуни Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении принимают участие в поисково-спасательных учениях. Практические занятия в незнакомой горно-лесистой местности проводятся рядом с водоемами в рамках проведения курса «выживания» летчиков в течение трех дней.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, в ходе учений будут отрабатываться вопросы по техническому и визуальному поиску условно аварийных авиационных судов в горно-лесистой местности, оказания первой медицинской помощи, эвакуации и транспортировки пострадавших с использованием подручных средств. Спасательные группы научатся собирать и обрабатывать информацию о происходящих событиях в зоне условного происшествия на земле и с воздуха, а также взаимодействовать с муниципальными и силовыми структурами республики Армения.

К учениям по поиску и оказанию помощи экипажам истребителей МиГ-29 и вертолетов Ми-8 и Ми-24, терпящим условное бедствие и крушение на территории республики в Закавказье привлечено более 150 военнослужащих штурманского, медицинского, инженерно-технического персонала и подразделения связи базы, а также около 30 единиц военной специальной техники.



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