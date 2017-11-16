Время в Ереване: 11:07:36,   16 Ноябрь

Reuters: президент Зимбабве отказывается подавать в отставку


Президент Зимбабве Роберт Мугабе отказывается уходить в отставку в ходе переговоров с военными, посредником на которых выступает католический священник. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на источники в спецслужбах Зимбабве.

По данным агентства, Мугабе настаивает на проведении выборов лидера правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" (ЗАНУ - ПФ). Президент заявляет, что он может уйти от власти, только если проиграет выборы руководителя партии.

Посредником на переговорах между Мугабе и военными, взявшими под контроль ситуацию в Зимбабве, выступает католический священник Фиделис Муконори. Мугабе является католиком по вероисповеданию.

Вице-президент и бывший шеф спецслужб Зимбабве Эммерсон Мнангагва на протяжении последнего года тайно вел переговоры с военными и оппозицией о возможной будущей политической конфигурации в стране после ухода от власти Мугабе. Об этом свидетельствуют документы зимбабвийской разведки, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Между тем в столицу Зимбабве Хараре в среду вечером возвратился лидер оппозиции, глава партии "Движение за демократические перемены" Морган Тсвангираи, находившийся за границей для лечения рака. Его прибытие в Зимбабве подогревает предположения о том, что в стране ведется подготовка к периоду после отставки Мугабе, пишет агентство.



 



Последние новости

Все новости    

  Завтра

x
Самые читаемые за неделю

18:13, 10.11.2017
Просмотрели 1265 раз
Торговля оружием - это не торговля овощами: глава МИД Армении ответил на вопрос о военном экспорте Израиля

12:29, 10.11.2017
Просмотрели 1243 раз
Существование и статус Арцаха в составе Азербайджана в любом варианте невозможны: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян

13:47, 10.11.2017
Просмотрели 1143 раз
В Армении и Арцахе избрали наилучший путь развития: председатель Национального Собрания Армении Ара Баблоян – о конституционных реформах

14:20, 10.11.2017
Просмотрели 1076 раз
В правительстве Армении состоялось совещание, на котором обсуждался пакет законодательных изменений в сфере эксплуатации автомобильных газозаправочных станций (АГЗС)

12:41, 10.11.2017
Просмотрели 1026 раз
Председатель Национального Собрания Арцаха Ашот Гулян высоко оценивает уровень межпарламентского сотрудничества с НС Армении



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации